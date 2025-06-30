Кинокритик оценил запрет для детей на контент в интернете

Ограничения «подстегнут интерес». Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился Сергей Сычёв.

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«Мне кажется, в случае с детьми здесь ситуация практически нерешаемая. Потому что дети умеют пользоваться интернетом гораздо лучше родителей. Поэтому, естественно, что никакие запреты чего бы то ни было в интернете, в общем-то, детей не остановят в потреблении контента и, наоборот, подстегнут интерес. Потому что дети хотят чего-то запретного. Поэтому, я думаю, что здесь нужно очень чётко понять, нужно ли рекламировать то, от чего хотят предостеречь депутаты. Потому что принятие закона, который что-то запрещает, — это отличная реклама. Есть масса подтверждений, когда фильмы, которым было отказано в прокатном удостоверении, за счёт такой бесплатной рекламы получали повышенный зрительский интерес».

Ранее психолог Елена Соловьёва предупредила о рисках длительного просмотра развлекательного контента. Мозг подвергается информационной перегрузке. Это приводит к усилению тревоги.