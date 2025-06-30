Как защитить детей от инфекций и вирусов летом

Летом, особенно если погода переменчивая, дети могут чаще болеть. Чтобы укрепить иммунитет ребенка, важно создать благоприятную психологическую обстановку. Такой совет в эфире "Радио 1" дал врач-педиатр, пульмонолог, аллерголог-иммунолог, профессор кафедры детских болезней Сеченовского университета Павел Бережанский.

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"Когда есть стрессы, о крепком иммунитете говорить не приходится. Также важно убрать все вредные привычки как детям, так и взрослым. Потому что даже дымом от сигарет дышит вся семья. Вейп и электронные сигареты - колоссальный вред, даже если это пассивно. Еще необходима правильная вакцинация", - сказал специалист.

Кроме того, по его словам, важно позаботиться о питании. В детском рационе должны присутствовать все необходимые витамины и микроэлементы.

До этого Бережанский предупреждал, что в летний период ребенок может подхватить не только простудное заболевание, но и пневмонию. Он отметил, что основные симптомы воспаления легких - интоксикация и повышенная температура, а далее - кашель с отхождением мокроты. У маленьких детей могут наблюдаться потеря аппетита, потливость, раздражение, головные боли, одышка.