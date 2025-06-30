Психолог посоветовал объяснять детям, что такое грусть

Педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Дмитрий Клепинин рекомендовал объяснять детям, что грусть является естественной реакцией.

В беседе с РИАМО эксперт отметил, что важно создать в семье атмосферу, когда все могут безопасно делиться переживаниями — без осуждения, с вниманием и поддержкой.

«Не менее важен личный пример: если взрослые открыто говорят о своих чувствах и показывают, как с ними справляются, ребёнок учится тому же», — сказал Клепинин.

По словам специалиста, грусть — это важная часть эмоционального развития человека, поэтому важно научить ребёнка распознавать и проживать её.

Ранее HR-специалист, эксперт по психологии владения и управления бизнесом Оксана Дажун в беседе с НСН назвала признаки эмоционального выгорания.