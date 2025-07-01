Назван лучший способ для детей справиться с психическими проблемами

Австралийские исследователи обнаружили, что терапия с участием лошадей может значительно помочь детям с психоэмоциональными проблемами. Контакт с лошадьми способствует доверию, успокаивает и открывает путь к исцелению, особенно у детей, переживших травму. Работа опубликована в журнале Journal of Social Work Practice (JSWP).

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Метод, называемый эквинотерапией (equine-assisted intervention, EAI), проводится квалифицированными специалистами в тандеме с опытными тренерами. В новом исследовании приняли участие 10 социальных работников и психологов, использующих эту методику в работе с детьми.

По словам автора исследования Моргин Стейси, многие дети чувствуют себя неуютно на приеме у традиционного терапевта. Но стоит им оказаться рядом с лошадью в природной обстановке, как все меняется:

«Они начинают чувствовать себя в безопасности, расслабляются и становятся готовыми к диалогу», — отметила Стейси.

Лошади — очень чуткие животные, способные «зеркалить» эмоции человека. Это позволяет ребенку увидеть собственное состояние как бы со стороны. Один из специалистов описал это как ощущение «быть увиденным глазами лошади» — момент, который может стать поворотным в процессе терапии.

Сессии часто проходят на свежем воздухе, среди деревьев и природы. В ход идут сенсорные практики: прогулки босиком, наблюдение за следами животных, тихое стояние рядом с лошадью. Все это помогает развивать осознанность, снижать тревожность и формировать эмоциональную устойчивость.

Метод особенно эффективен для детей из системы опеки и тех, кто пережил травму, подчеркнул старший исследователь проекта доктор Фатин Шаббар.

«Некоторые дети впервые начинают открываться именно во время таких сессий, где другие подходы не сработали», — добавила она.

Исследователи призывают признать терапию с участием животных как полноценную практику, создать этические стандарты и обеспечить ее доступность для большего числа нуждающихся детей.