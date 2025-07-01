Родители хотят, чтобы учителя тоже сдавали ЕГЭ

Педагоги, которые работают в старших классах, должны периодически сдавать экзамен по своим предметам и публиковать результаты, считают респонденты.

По их мнению, это покажет квалификацию преподавателей, и «будет честно по отношению к детям».

Против выступил каждый пятый опрошенный, многие из которых посчитали, что ЕГЭ надо отменить. Ещё столько же участников исследования затруднились с ответом.

Всего в опросе участвовали 1 600 человек. Результаты есть в распоряжении радиостанции «Говорит Москва».

Чем выше зарплата опрошенных, тем чаще они одобряли идею с экзаменом для учителей. Среди участников с доходом до 50 тыс. рублей таких 51%, а среди тех, кто зарабатывает от 100 тыс. — 66%. Граждане старше 45 лет реже согласны с необходимостью сдачи ЕГЭ педагогами, чем те, кто младше.