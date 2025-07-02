Психолог рассказала об опасности для детей в соцсетях

Родителям необходимо следить за своими детьми в соцсетях, чтобы обеспечить их безопасность и предотвратить втягивание в жестокие игры, считает психолог Екатерина Каталина. Есть масса приложений и видеороликов, от которых необходимо оберегать детей, отметила она в беседе с НСН.

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"Проверка того, на что подписан ребенок, необходима, но без фанатизма и допросов. Родителям стоит обсуждать разный контент, интересоваться, что именно привлекает ребенка в соцсетях. Пусть он увидит искренний интерес и сам покажет своих любимых блогеров", - посоветовала специалист.

При обнаружении на страницах, которые посещает ребенок, опасного контента, родителям нужно объяснить, почему лучше не смотреть такое, чем это грозит. Однако при этом важно говорить без осуждения и назиданий, стараясь искренне поделиться опасениями. Кроме того, защитить детей от ненужного контента поможет общение с родителями, обмен интересными и познавательными видео, играми, мультфильмами, считает психолог. Она призвала чаще проводить время с детьми за пределами виртуального мира – гулять, ходить в музеи, играть.

"Если ребенок будет развиваться разносторонне, это отразится положительно и на контенте, который он смотрит в социальных сетях", - заключила Каталина.

До этого детский психолог Наталья Наумова рассказала, что, оценивая личные аккаунты детей в соцсетях, не стоит ориентироваться только на количество друзей – это не показатель психического состояния ребенка.

По ее мнению, гораздо важнее смотреть на его посты, так как часто в них дети выражают свое одиночество и плохое самочувствие. В личные переписки детей и подростков лучше без его ведома не влезать, однако важно поддерживать контакт, но если удается выстроить диалог, то можно попросить у ребенка показать, что он читает, чем интересуется и с кем переписывается, считает эксперт.