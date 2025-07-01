Финансовое воспитание детей: как привить ценности без нотаций

Нам хочется дать детям все самое лучшее, видеть их здоровыми, успешными, в достатке. Мы живем в материальном мире, и основы правильного обращения с деньгами важно формировать уже в раннем возрасте. К сожалению, многие родители не знают, как подступиться к вопросу, действуют интуитивно или по чужим советам. Типичные ошибки и стратегии мы обсудили с педагогом, психологом Анной Набатовой и финансовым коучем, предпринимателем Алисой Мясниковой.

Когда начинать

Первый сигнал приходит из уст самого ребенка: «Это мое!» — когда он отстаивает свою любимую игрушку или тарелку. С этой фразы начинается путь к пониманию собственности.

«Появилось чувство собственности — значит, пора говорить о границах и ответственности. Деньги — не табу и не взрослая материя. Это часть реальности, в которую ребенок входит шаг за шагом», — говорит Анна Набатова.

В раннем детстве

Для малышей это могут быть игры: «магазин», «кафе», «банк». В такой форме вы можете показать, что деньги — важная часть нашей реальности, и мы можем обменять их на услуги или вещи.

Нередко мы видим ситуацию: ребенок заходится в крике, прося купить ему дорогую игрушку. Объясняя малышу, почему вы не можете сейчас сделать эту покупку, важно не использовать фразы-блокаторы: «это слишком дорого», «мы не можем себе это позволить». А сказать, что сейчас у вас другие приоритеты, вы пришли за другим. Игрушка стоит столько-то, если мы поставим себе цель накопить на нее, то купим в следующем месяце.

Не ждите, что малыш сразу все осознает. Возможно, будут истерики и слезы. Но если придерживаться этой тактики, то в конечном итоге она сработает.

В младшем школьном возрасте

Младший школьник уже может получать карманные деньги и учиться планировать. Стоит показать ему пример их правильного использования: часть денег потратить на усмотрение ребенка, а часть — отложить в копилку на какое-нибудь сокровенное желание.

Копилка может быть физической, как в нашем детстве — в виде какой-нибудь забавной зверушки, а может быть и виртуальной: в виде сберегательного счета. В этом возрасте уже можно знакомить ребенка с основными банковскими инструментами: дебетовая карточка, кредит, накопительный счет.

В подростковом возрасте

Подростки уже хотят распоряжаться значительными суммами, самостоятельно заработать.

«Поддержите его идеи, дайте пространство и право на самостоятельность, но будьте рядом», — рекомендуют наши эксперты.

Дайте вашему ребенку возможность совершать шопинг в рамках установленного бюджета. Откройте на его имя счет — дебетовую карту с правом полноценного распоряжения средствами. Объясните, как рационально расходовать средства, а не тратить сразу все на сиюминутные удовольствия.

«Важно, чтобы ребенок имел возможность ошибаться, пробовать снова и чувствовать последствия своих действий. Настоящее воспитание начинается с доверия, а не с запретов», — подчеркивает Алиса Мясникова.

На собственном примере

«Люди разделяются на два подхода: для одних деньги — это результат, для других — ресурс. Обе стратегии важны, но одна из них обычно становится ведущей. Важно не просто обучать ребенка, а верить в то, чему вы его учите. Иначе это не передача ценностей, а внутренний конфликт», — подчеркивает Анна Набутова.

Дети учатся не из наших объяснений, а из наших решений. Настоящее финансовое воспитание — это когда ребенок видит последовательность между вашими словами и действиями. Оцените свою позицию честно: что вы думаете о деньгах, чего хотите достичь и что для этого делаете. Если вы уже практикуете то, что хотите передать — отлично. Ваша система работает. Если нет — начните с себя. Учитесь вместе с ребенком.

На замену контроля — поддержка и опора

Все как в плавании. Воды должно быть чуть больше, чем ребенок умеет «удержать», но не так много, чтобы он испугался.