Появится ли в России закон о «правильных игрушках»

Мода на оскалоносных плюшевых игрушек вернулась. На смену Хагги Вагги пришла кукла Лабубу - монстрик с зубастой улыбкой. Модное веяние называют "дизайнерской игрушкой". Лабубу цепляют на рюкзаки блогеры и поп-звезды, а следом и дети. Но куда жаловаться родителям на опасные игрушки и как защитить детей? Татьяна Буцкая, первый заместитель председателя Госдумы по защите семьи, рассказала "РГ", как государство борется с плюшевыми монстрами и планирует ли принимать закон о детских игрушках.

Несколько лет назад родительское сообщество возмутили пушистые саблезубые монстры, явившиеся из компьютерной игры - Хагги Вагги. Благодаря совместным стараниям чиновников и общественности страшные звери исчезли из многих крупных онлайн- и офлайн-магазинов. Могут ли сегодня родители противостоять очередной моде?

"Родитель имеет полное право пожаловаться в Роспотребнадзор на опасную, по его мнению, игрушку, - говорит Татьяна Буцкая, - но Роспотребнадзор оценит игрушку только с точки зрения ее опасности для физического здоровья ребенка. Дело в том, что сейчас сертификация позволяет оценить безопасность игрушки только по таким параметрам, как: изготовлена ли она из безопасного меха, не линяющего и не осыпающегося (чтобы ребенок не поперхнулся), надежно ли прикреплены мелкие детали (например, глаза), отсутствуют ли резкие синтетические запахи и вредные вещества, такие как фенол".

По словам депутата, оценить психологическую опасность или безопасность можно будет только после того, как будет разработан ГОСТ на психолого-педагогическую экспертизу игрушек. Сейчас его разработкой занимается Роскачество.

"На основании этого ГОСТа станет возможным принятие закона о "правильных игрушках", - поясняет Татьяна Буцкая. - А пока ответственность за оценку психологической безопасности купленной игрушки несет родитель. Все-таки он должен подумать - зачем покупает такую игрушку".

Жалоб депутатам от российских родителей на нового монстра пока не поступало, но есть жалобы на его запредельную стоимость.

"Родители шокированы ценой игрушки и недоумевают, почему ее продают среди детских товаров, - говорит Буцкая. - Любой родитель хочет быть уверен, что в детских магазинах и на маркетплейсах продаются только безопасные для детей игрушки".

Депутат уверена, что большинство родителей все же не следует бездумно за модой.