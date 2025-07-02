Специалист объяснил порядок действий, если ребенок попал в ДТП

Врач скорой помощи Михаил Чуприлин напомнил, как правильно действовать, если ребёнок попал в ДТП.

Об этом пишет sovainfo.ru.

Необходимо успокоить ребёнка, при возможности узнать данные родителей, контролировать дыхание и сознание, использовать аптечку.

Основные причины ДТП с участием детей — переход в неположенном месте, игры и выход на проезжую часть без присмотра, поездки без автокресел, подчеркнул он.

Чуприлин призвал родителей регулярно обучать детей правилам безопасности на улице.

Ранее в Госавтоинспекции Москвы сообщили о гибели одного человека в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком на 33-м километре МКАД.