Специалист объяснил порядок действий, если ребенок попал в ДТП

Врач Чуприлин объяснил порядок действий, если ребёнок попал в ДТП
Врач скорой помощи Михаил Чуприлин напомнил, как правильно действовать, если ребёнок попал в ДТП.
Об этом пишет sovainfo.ru.
Необходимо успокоить ребёнка, при возможности узнать данные родителей, контролировать дыхание и сознание, использовать аптечку.
Основные причины ДТП с участием детей — переход в неположенном месте, игры и выход на проезжую часть без присмотра, поездки без автокресел, подчеркнул он.
Чуприлин призвал родителей регулярно обучать детей правилам безопасности на улице.
Ранее в Госавтоинспекции Москвы сообщили о гибели одного человека в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком на 33-м километре МКАД.