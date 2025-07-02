В каких случаях детям можно делать пластику

Пластический хирург, доктор медицинских наук, профессор Тигран Алексанян рассказал в беседе с RT, в каких случаях законодательство разрешает делать пластические операции несовершеннолетним.

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По словам специалиста, это возможно лишь в случаях, когда у ребёнка имеются дефекты внешности, например неестественное строение ушных раковин, или врождённые патологии.

«Сейчас это делается только в определённых специализированных местах. В обычных клиниках пластической хирургии педиатрии фактически нет. Не разрешены операции. Мы сейчас даже не можем делать операции тем, кому 16—17 лет, пока нет совершеннолетия», — рассказал он.

Алексанян напомнил, что много лет назад пластические хирурги могли что-то делать детям с разрешения родителей.

«Сейчас даже если родители согласны, пишут согласие и так далее, нам всё равно это нельзя делать по закону, потому что нет совершеннолетия (пациента. — RT)», — отметил хирург.

По словам Алексаняна, есть специалисты, которые делают подобные операции, например в Морозовской больнице. Но это ограниченные законом виды хирургического вмешательства.

«Например, исправляют такую врождённую патологию, как волчья пасть. Или бывает патология — анотия. Это когда ребёнок рождается без ушной раковины. И ему воссоздают из хрящей раковину, которой у него не было», — подытожил он.

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