Исследование показало, у каких школьников выше риск психических проблем

Недавнее исследование из Норвежского университета науки и технологий выявило, что дети, родившиеся в октябре, ноябре или декабре, чаще сталкиваются с психическими расстройствами, чем их сверстники, родившиеся в начале года. Эти выводы применимы как к мальчикам, так и к девочкам, независимо от того, были они рождены в срок или преждевременно.

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«Это особенно заметно в случае СДВГ. Мы наблюдали увеличение заболеваемости на 20–80% среди младших членов класса», — сказала Кристина Странд Бахманн, первый автор исследования.

Авторы отметили ту же тенденцию и для «других нейропсихиатрических расстройств», включая сложности в освоении языка, учебных навыков, проблемы с моторикой.

Исследователи отслеживали данные более миллиона норвежцев в возрасте от 4 до 17 лет (все родились в период с 1991 по 2012 год). Научная статья вышла в BMJ Pediatrics Open.