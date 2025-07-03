Исследование показало, у каких школьников выше риск психических проблем

У школьников, родившихся в конце года, выше риск психических проблем — статистика
Недавнее исследование из Норвежского университета науки и технологий выявило, что дети, родившиеся в октябре, ноябре или декабре, чаще сталкиваются с психическими расстройствами, чем их сверстники, родившиеся в начале года. Эти выводы применимы как к мальчикам, так и к девочкам, независимо от того, были они рождены в срок или преждевременно.
«Это особенно заметно в случае СДВГ. Мы наблюдали увеличение заболеваемости на 20–80% среди младших членов класса», — сказала Кристина Странд Бахманн, первый автор исследования.
Авторы отметили ту же тенденцию и для «других нейропсихиатрических расстройств», включая сложности в освоении языка, учебных навыков, проблемы с моторикой.
Исследователи отслеживали данные более миллиона норвежцев в возрасте от 4 до 17 лет (все родились в период с 1991 по 2012 год). Научная статья вышла в BMJ Pediatrics Open.
«Мы считаем, что эти выводы, показывающие увеличение числа психологических диагнозов у младших членов класса, могут частично быть связаны с организацией образовательной системы. Школа не может адекватно обеспечить потребности детей с нормальным, но более незрелым поведением. Возможные решения — гибкие даты начала учебы или дополнительная поддержка», — говорит исследовательница.