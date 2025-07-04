В Москве начались дни пересдач ЕГЭ

В столице начались дни пересдач единого государственного экзамена (ЕГЭ). В этом году улучшить результат по одному из предметов выпускники могут 3 и 4 июля. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

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Впервые у школьников появилась возможность улучшить свои результаты на ЕГЭ по одному из предметов в 2024 году. Сейчас этой возможностью воспользуются почти 14 тысяч выпускников. В их числе и школьники-высокобалльники, которые набрали почти максимальный балл - 96, 97 и даже 98 баллов.

В столице организовано около 100 пунктов проведения экзамена. Результаты ЕГЭ, которые столичные школьники пересдают 3 и 4 июля, будут доступны не позднее 12 июля. Участники смогут узнать их в личном кабинете на портале mos.ru или в своей школе. Основной период государственной итоговой аттестации для одиннадцатиклассников завершится 4 июля, а дополнительный пройдет с 4 по 23 сентября.

Столичные школьники ежегодно показывают высокие результаты на ЕГЭ. Так, в этом году москвичка Надежда Яшмолкина набрала 400 баллов по четырем предметам: математике профильного уровня, русскому языку, физике и информатике. Пока это единственный такой результат в стране.