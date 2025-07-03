Что делать, если у ребенка появился воображаемый друг

Родителям не стоит волноваться, если у ребёнка появился воображаемый друг. Медицинский психолог психиатрической больницы Маргарита Филинская успокоила калининградцев в эфире программы «Сегодня утром». Специалист отметила, что придумывать приятелей — вполне нормально для детей, и привела статистику. Дружат с воображаемыми девочками и мальчиками от 20% до 60% детей от трёх до восьми лет. Это может указывать на высокий интеллект.

Тем не менее, родителям всё-таки стоит обратить внимание на характер друга. Если он весёлый и активный, то ребёнку просто не хватает общения. Возможно, выдуманный друг будет подчиняться. Психолог утверждает, что в этом тоже нет ничего плохого. Для первых двух случаев достаточно отвести ребёнка в секцию или кружок: