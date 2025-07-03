Названа польза раннего изучения иностранных языков

Клинический психолог Роман Цветков рассказал, что раннее изучение иностранных языков полезно для развития гибкости мышления ребёнка.

В беседе с сайтом kp.ru эксперт отметил, что с точки зрения психологии раннее знакомство с другими языками способствует улучшению памяти и внимания.

«Мозг ребёнка до шести — семи лет особенно открыт к новым языковым системам», — сказал Цветков.

По словам специалиста, важно соблюдать баланс и поддерживать у ребёнка любопытство и радость от учёбы.

«Если образовательные нагрузки чрезмерны или превращаются в давление, это способно привести к тревожности и потере интереса», — добавил психолог.

Ранее семейный и детский психолог Галина Губайдуллина заявила, что на каникулах детям нужно играть, а не учиться.