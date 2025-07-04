Почему кормящим мамам стоит отказаться от парфюма

Женщинам в положении стоит заранее готовиться к грудному вскармливанию. Об этом заявила консультант по грудному вскармливанию и уходу за новорожденным Полина Ширитюк.

В разговоре с «Челнинскими известиями» она рассказала, что многие женщины допускают ошибки при кормлении ребенка грудью. Самая частая из них, неправильное положение ребенка или неправильное пеленание, когда между мамой и ребенком находятся ручки, что отдаляет его от груди.

Медперсонал также имеет мало знаний о правильном прикладывании, отметила эксперт. Поэтому зачастую оно оказывается болезненным, потому что оно не глубокое.

Что касается причин, по которым ребенок может отказаться от груди, это начало активной жизни, когда его возят к родственникам, в поликлинику.

«Мозг и нервная система ребенка еще не готовы к быстрой смене картинки, новым лицам, запахам, звукам, долгим поездкам. Ребенок быстро устает, его нервная система перегружается, может случиться отказ от груди», - объяснила Ширитюк.

Также оттолкнуть ребенка может парфюм мамы, гели для душа, дезодоранты.

Ранее эксперт рассказала, как накормить ребенка овощами.