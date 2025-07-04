Эксперты рассказали, что ребенку потребуется в летнем лагере

Аналитики одной из платформ с бесплатными объявлениями оценили, сколько может стоить базовый набор для ребенка в летний лагерь. В стандартный перечень входят: футболка, шорты, джинсы, кофта, головной убор, обувь, купальные принадлежности и рюкзак. Новые вещи из магазинов обойдутся в 12 600 рублей. А если покупать "с рук", то можно сэкономить чуть ли не половину, уложившись в 6900 рублей. Продажи таких вещей на платформе сейчас выросли.

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Важно подготовить и пакет документов:

копия страхового медицинского полиса ребенка;

копия свидетельства о рождении/паспорт ребенка;

медицинская справка № 079/у (из поликлиники по месту жительства или школы о прививках);

справки об отсутствии контакта с инфекционными заболеваниями, об отсутствии педикулеза (получить следует в поликлинике по месту жительства за 3 дня до отъезда);

справка, подтверждающая отсутствие гельминтов, энтеробиоза;

справка от дерматолога (также за 3 дня до отъезда);

информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств/отказ от видов медицинских вмешательств.

Также перед отправкой ребенка в лагерь важно понимать, какое у него состояние здоровья. Педиатр-инфекционист Елена Харькова отметила, что перед поездкой нужно сходить на прием к врачу и убедиться в наличии плановых прививок. Следует побывать у стоматолога и решить проблемы заранее. Посетить профильных специалистов важно при хронических заболеваниях. Врачи подскажут, как действовать в случае обострения. Эту инструкцию надо передать вожатым. Персонал необходимо предупредить о пищевых ограничениях. В свою очередь, у сотрудников лагеря можно узнать, как там организована экстренная помощь, пишет "Тульская служба новостей".