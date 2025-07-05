Россияне назвали слабые стороны современной молодежи

Большинство опрошенных россиян (56%) назвали неумение грамотно распоряжаться финансами главным недостатком современной молодежи. Об этом свидетельствуют результаты опроса IFORS Research, проведенного для РБК.

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Опрос провели среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. На втором месте слабых сторон молодых людей — нехватка практических навыков работы руками (51%), на третьем — недостаток дисциплины в рутинных задачах (47%). Около 45% отметили неспособность молодежи к долгосрочному планированию.

Ключевым преимуществом поколения 81% опрошенных (включая группу 45+) назвал умение быстро осваивать технологии. Половина респондентов выделила адаптивность к изменениям, 30% — способность работать в международной среде. Сами молодые люди 18-44 лет чаще называли своим преимуществом заботу о здоровье (27%), критическое мышление (21%) и баланс работы с личной жизнью (18%).

В то же время 40% участников согласились с границей молодежного возраста в 44 года, предложенной ВОЗ, 39% выступили против.