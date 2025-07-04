Эксперт объяснил, почему алкоголь стал «немодным» у молодежи

Покупка спиртного — «сложность» для молодых людей.

Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился член правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Сергей Илюха.

«Сейчас происходят изменения на уровне поведения у молодёжи. Очень много мест, где любит бывать молодёжь, там нет вообще в ассортименте алкоголя. В службе доставки на сегодня нет алкоголя, а очень много современной молодёжи покупает продукты через службу доставки. Эти вещи меняют отношение к алкоголю уже на уровне поведения. Эти сложности делают это немодным».

Ранее ВОЗ призвала страны мира повысить цены на табак, алкоголь и сладкое. Их необходимо увеличить минимум на 50% к 2035 году. В заявлении всемирной организации говорится, что потребление никотиносодержащей продукции, спиртного и сладких напитков поддерживает эпидемию неинфекционных заболеваний, включая болезни сердца, рак и диабет, на долю которых приходится более 75% всех смертей на планете. В ВОЗ считают, что повышение цен также позволит получить дополнительные средства для развития системы здравоохранения.