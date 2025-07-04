Диетолог, терапевт Асият Байчорова рассказала, как в летний период выбрать безопасные порции мороженого, чтобы не нанести вред здоровью. Об этом сообщает сайт KP.RU.

Как заметила специалист, мороженое быстро восстанавливает энергию за счет быстрых углеводов. Она обратила внимание на то, что в лакомстве из настоящего молока содержится калий. Кроме того, мороженое поднимает настроение, продолжила диетолог. Эксперт уточнила, что все это хорошо, если мороженое действительно качественное, а остальной рацион – сбалансированный.

При этом, по словам Байчоровой, существуют важные ограничения, особенно для детей. Врач подчеркнула, что проблемы начинаются, когда порции становятся слишком большие, и мороженое начинает заменять полноценные приемы пищи. Также специалист предостерегла о возможных проблемах, когда в рационе появляются дешевые сорта с сомнительным составом.

Собеседница издания указала, что для детей в возрасте до 2 лет мороженое не рекомендуется, для детей от 3 до 5 лет порция не должна превышать 50 граммов или полстаканчика 2-3 раза в неделю, а для детей от 6 до 10 лет, в свою очередь, допустимая порция составляет 80-100 граммов 3-4 раза в неделю.

Читайте также: Врач предупредила, какие продукты опасно сочетать с лекарствами