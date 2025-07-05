Когда привычка ребенка грызть и жевать все вокруг — это сигнал о помощи

Представьте ситуацию: ваш малыш сидит в углу, грызет рукав кофты или тащит в рот карандаш. Первые автоматические реакции: сказать «нельзя», отнять, чем-то отвлечь или разозлиться. Но за этим поведением ребенка чаще всего скрывается не каприз, а очень важный сигнал. Так его тело сообщает: мне не хватает ощущений, помоги мне включиться. Подробнее об этом «Вечерней Москве» рассказала логопед-дефектолог, руководитель коррекционных центров Наталья Абузарова.

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Жевание — это способ ребенка активизировать мозг. Когда ротовая зона не получает нужной стимуляции, мозг «просит» ее через такие телесные проявления. И если не обратить внимания на эти сигналы, это может отразиться на запуске речи, — объяснила специалист.

Когда мозгу нужно жевание

По словам дефектолога, в логопедии есть понятие «гипочувствительность» — это состояние, при котором рот плохо ощущается: мозг словно «не слышит» его. Такое может быть с рождения или возникать в процессе, если:

ребенок ест только мягкую пищу;

мало жует;

болел;

долго сосал соску;

или просто чувствителен ко всему телесному.

Что делает мозг в такой ситуации? Он пытается включить чувствительность через самое доступное действие — жевание. И ребенок начинает бессознательно тянуть в рот предметы, трогать язык, сосать воротник. Это не плохо. Это способ регулировки, такая попытка мозга навести порядок, — пояснила Абузарова.

Почему это влияет на речь

Развитие речи невозможно без активной работы ротовой зоны: языка, губ, щек, челюсти, подчеркнула логопед:

Когда рот «молчит», нет стимуляции, нет нужного мышечного тонуса — все это тормозит запуск речи. Слова не приходят вовремя, слоги не складываются, язык «ленится», звуки путаются. И пока родители борются с «вредной привычкой», в теле накапливается дефицит, а неиспользованные зоны мозга продолжают спать.

Чего точно не стоит делать:

Самое вредное — это запрещать. Запрет без замены вызывает стресс. А стресс только усиливает жевание.

Еще хуже, если ребенка продолжают кормить исключительно мягкой пищей: кашами, пюре, напитками. Такая еда не дает нужной нагрузки на рот, и он окончательно отключается от сенсорной работы.

Еще один риск — просто игнорировать поведение. Оно не пройдет само. Наоборот, может закрепиться и даже усилиться в более старшем возрасте.

Что поможет:

Самый мягкий и рабочий способ — дать альтернативу. Если ребенок тянет в рот предметы, предложите безопасную и полезную замену. Это могут быть жевательные кулоны, силиконовые прорезыватели, твердые овощи (морковь, яблоко), массажные игрушки для рта. Такие вещи стимулируют работу мышц, включают рецепторы, активизируют речь и при этом снимают напряжение.

Важно помнить: дети не делают ничего «просто так». Особенно в раннем возрасте. И если вы видите, что малыш что-то активно жует — не убирайте, а присмотритесь. Возможно, перед вами не проблема, а подсказка. Речь не начинается с азбуки — она начинается со рта, который умеет двигаться, жевать, чувствовать. А иногда путь к фразе «мама, смотри!» начинается с обычного прорезывателя, — заключила логопед.

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