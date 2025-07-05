Названа самая полезная еда для ребенка

Для развития детей полезнее всего рыба, но вводить в рацион ее стоит постепенно, заявила НСН Катерина Падолка.

Регулярное потребление рыбы поможет сделать ребенка умнее и здоровее, потому что в ней содержится ряд полезных веществ для развития ребенка, заявила системный интегративный нутрициолог и специалист по ментальному здоровью Катерина Падолка в разговоре с НСН.

Роспотребнадзор опубликовал перечень продуктов, способных улучшить настроение и помочь в борьбе со стрессом. В него вошли фрукты и овощи ярких оттенков, так как они способствуют выработке серотонина — гормона счастья. Среди полезной еды оказались бананы — природные антидепрессанты, орехи, рыба, сыры, какао, шоколад и кофеин. Нутрициолог подчеркнула, что самой полезной для детей едой является рыба.

«Согласно научным данным, дети матерей, употреблявших рыбу во время беременности, демонстрируют более высокие показатели IQ (разница может достигать 9,5 баллов), а также лучшие вербальные навыки. Рыба содержит уникальный комплекс питательных веществ, критически важных для здорового роста и развития ребенка. Это не только омега-3 с белком, но и йод, витамин D и другие микроэлементы, которые сложно получить в достаточном количестве из других продуктов. Также регулярное потребление жирных сортов рыбы, таких как лосось и сельдь, помогает снизить воспалительные процессы и улучшить состояние кожи. Для детей рекомендуется включать рыбу в рацион минимум три раза в неделю. Начинать стоит с нежирных сортов, таких как треска и минтай, которые идеально подходят для первого прикорма. Жирные сорта рыбы (лосось, скумбрия, сельдь) можно вводить в рацион детей с 3–4 лет, при условии хорошего переваривания и отсутствия проблем с желчеоттоком», — заключила она.

Ранее врач травматолог-ортопед Владимир Гордеев рассказал НСН, как выбрать недорогую, но полезную рыбу.