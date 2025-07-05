Мальчики или девочки: у кого больше способностей к математике

Новое масштабное исследование, вышедшее в Nature, ставит под сомнение стереотипы о том, что мальчики от природы лучше справляются с математикой, чем девочки. Команда европейских ученых во главе с известным когнитивным психологом Элизабет Спелке из Гарвардского университета проанализировала данные о более чем 2,5 миллиона французских школьников и пришла к выводу: гендерный разрыв в математике не врожденный, а формируется на ранних этапах школьного обучения.

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Согласно исследованию, в начале первого класса практически не наблюдается различий в успеваемости между мальчиками и девочками по математике. Однако спустя всего четыре месяца обучения появляется статистически значимое преимущество у мальчиков, которое со временем усиливается: к четвертому классу оно увеличивается в четыре раза, а к шестому становится еще более заметным.

Эти результаты опровергают идею о врожденной предрасположенности мужчин к точным наукам.

«Если бы такие различия существовали, они проявлялись бы уже в младенчестве. Однако младенцы обоих полов одинаково восприимчивы к числам и геометрическим формам», — говорит профессор Спелке.

Исследование опирается на данные французской программы EvalAide, запущенной в 2018 году для оценки базовых языковых и математических навыков учеников. Любопытно, что гендерный разрыв в языковой грамотности (девочки в начале первого класса, как правило, лучше справляются с языком и литературой), напротив, со временем либо сокращается, либо остается стабильным.

Исследователи отмечают, что ключевым фактором является не возраст детей, а количество времени, проведенного в школьной среде. Так, у детей, начавших обучение в 2019 году и столкнувшихся с закрытием школ из-за пандемии COVID-19, гендерный разрыв в математике оказался заметно меньше. Это указывает на то, что именно процесс школьного обучения, а не внешние факторы или биология, влияет на формирование различий.

Данные помогло собрать резонансное событие: в 2019 году французские школьники заняли последние места среди 23 европейских стран в международном тестировании по математике. Это стало стимулом к реформе: впервые была введена обязательная математика в программе детского сада.

Авторы подчеркивают, что пока нет четкого объяснения, какие именно элементы раннего обучения способствуют формированию гендерного разрыва. Выяснить причину авторы собираются в ближайших исследованиях.