Собираем ребенка в отпуск: чек-лист для спокойного отдыха

Отпуск с ребенком — это всегда приключение! Чтобы оно было приятным и запоминающимся, а не превратилось в хаос, важно тщательно подготовиться. Мы составили чек-лист, который поможет вам ничего не забыть и собрать все самое необходимое для комфортного отдыха с малышом.

1. Документы — наше все!

Если для себя вы можете взять только лишь заграничный паспорт, то для путешествия с ребенком лучше перестраховаться и захватить другие документы — много места не займут, зато будет спокойнее.

Свидетельство о рождении — может понадобиться для подтверждения родства. Убедитесь, что на нем стоит штамп о гражданстве РФ.

Медицинский полис — обязательно, если вы отдыхаете в пределах страны.

Медицинская страховка — если едете за границу. Убедитесь, что она покрывает все необходимые риски.

Согласие на выезд ребенка — если едет с одним родителем или другим сопровождающим. Оформляется у нотариуса.

Копии всех документов — храните отдельно от оригиналов, их можно брать с собой, например, на экскурсии.

2. Одежда и обувь — комфорт прежде всего

Первым делом составьте гардероб, учитывая климат места назначения. Возьмите несколько комплектов удобной, дышащей одежды, подходящей для различных погодных условий. Не забудьте про головной убор, солнцезащитные очки и купальник (если планируется отдых у воды). Обувь должна быть максимально комфортной, разношенной и подходящей для активных игр и прогулок.

Одежда на каждый день + запасной комплект — учитывайте климат и планируемые активности.

Нижнее белье и носки — чем больше, тем лучше.

Пижама или ночная рубашка.

Купальник/плавки (минимум 2 комплекта) — если планируете купаться в море или бассейне.

Головной убор (панама, кепка, шляпа) — защита для ребенка должна быть даже, если нет активного солнца.

Солнцезащитные очки.

Теплая одежда (кофта, толстовка, штаны) — даже летом вечера могут быть прохладными.

Удобная обувь для прогулок (кроссовки, сандалии).

Обувь для пляжа/бассейна (шлепки, аквашузы).

Нарядная одежда — если планируются мероприятия.

Легкий плед — может пригодиться в дороге.

3. Гигиена и уход — для чистоты и здоровья

Для детей нужно не меньше гигиенических и уходовых средств, чем для взрослых. Чтобы не бегать в поисках нужного крема по аптекам и магазинам, лучше возьмите с собой все, чем малыш пользуется дома. Ведь, например, в другой стране этого средства может и не быть в продаже.

Солнцезащитный крем с высоким SPF — наносите регулярно.

Средство после загара — важно успокоить нежную кожу после солнечных ванн.

Детский шампунь и гель для душа — те, что выдают в отеле могут не подойти для малыша, ему лучше пользоваться привычными средствами.

Зубная щетка и паста.

Расческа.

Влажные салфетки — их много не бывает. Незаменимы в дороге и на прогулках.

Сухие салфетки/бумажные полотенца — тоже лучше взять в запасом.

Подгузники (если ребенок еще их носит) — всегда имейте под рукой 1—2 штуки, можно положить в сумочку.

Крем под подгузник.

Полотенце — лучше взять свое, особенно для пляжа.

Мыло/антисептик для рук.

4. Развлечения и игрушки — чтобы не скучать

Чтобы ребенку всегда было чем заняться в дороге и на отдыхе, возьмите с собой все, чем он интересуется. Да, телефон или планшет с играми тоже можно. Так вам будет спокойнее, а ему интереснее, особенно в длительных переездах.

Любимые игрушки — для комфорта и спокойствия.

Книги/журналы.

Раскраски, наклейки и карандаши/фломастеры.

Небольшие игры — карты, настольные.

Планшет/телефон с закачанными мультиками или играми — на отдыхе иногда можно.

Наушники.

Фотоаппарат/камера — запечатлеть яркие моменты.

5. Аптечка — здоровье превыше всего

Не забудьте собрать аптечку с необходимыми лекарствами. Если ребенок принимает какие-либо препараты на постоянной основе, обязательно возьмите их с собой в достаточном количестве.