Как защитить детей от рисков

Лето – время отдыха и свободы, но именно в этот период дети особенно уязвимы перед опасностями, связанными с употреблением алкоголя, наркотиков и токсических веществ.

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Летом дети часто предоставлены сами себе, уезжают в лагеря или проводят время с друзьями. Это время, когда они могут столкнуться с предложениями попробовать алкоголь, наркотики или токсические вещества. Из-за недостатка информации и страха перед последствиями дети могут не рассказать родителям о своих проблемах.

– Однократное употребление наркотиков может привести к трагическим последствиям, включая смерть. Употребление токсических веществ, вейпов и снюсов вызывает физические и психологические изменения, ухудшает состояние организма и может привести к инвалидности, – предупреждает врач — психиатр-нарколог Выселковской ЦРБ Татьяна Решетникова.

Чтобы предотвратить проблемы, родителям важно найти время для доверительной беседы с детьми, отмечает

специалист.

– Такие разговоры должны носить разъяснительный характер, а не быть принудительными или угрожающими. Важно донести до ребенка информацию о последствиях употребления вредных веществ и научить его говорить «нет» в сложных ситуациях, – обращает внимание Татьяна Решетникова.

Если у ребенка возникли проблемы с зависимостями, не стоит откладывать обращение за помощью. Специалисты Выселковской ЦРБ готовы поддержать и помочь, но действовать нужно

своевременно.

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Что делать родителям, если возникли подозрения?

Если у вас возникли подозрения, что ребёнок употребляет психоактивные вещества, сразу обратитесь к врачу-наркологу.

Не впадайте в панику, ситуация поправима, решаема при грамотном подходе, если к ней отнестись спокойно и обдуманно.

Удержитесь от нотаций и проявления негативных эмоций.

Не угрожайте ребёнку, но и не откладывайте решение проблемы.

Будьте для ребёнка опорой и поддержкой, покажите свою заботу. Дайте знать, что обсуждать ваши подозрения – это нормально, например: «Ты мой ребёнок, я беспокоюсь о твоём здоровье и безопасности».