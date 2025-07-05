Педиатр назвал десять вещей, которые не стоит покупать младенцу

Многие товары для новорождённых и детей первого года жизни на самом деле бесполезны, отмечают врачи. Мало того, некоторые из них могут даже навредить. На что тратить деньги точно не нужно, «Клопс» рассказала участковый педиатр Александра Петренко.

1. Бортики для кроватки

Младенцу не нужны ваши представления об уюте и красоте. Малыш нуждается в безопасности, поэтому всё лишнее из кроватки нужно убрать. Во-первых, спальное место должно вентилироваться, во-вторых, новорождённый всегда должен быть под зрительным наблюдением, пояснила Петренко. Такие меры важны как профилактика синдрома внезапной детской смерти.

2. Подушка

Детям до года они абсолютно не нужны, даже ортопедические. Это касается и одеял из спальных комплектов. Достаточно жёсткого матраса.

3. Пеленальный столик

«На мой взгляд, такая же бесполезная покупка», — поделилась мнением доктор.

Мебель занимает много места, стоит дорого, и к тому же ребёнок из пеленальника быстро вырастает. Переодеть малыша можно и на кровати, диване или пеленальной доске, которая обойдётся в разы дешевле.

4. Бутылочка и смесь, купленные заранее

Если у женщины есть настрой на грудное вскармливание, эти вещи могут не понадобиться. Кроме того, само их наличие нередко провоцирует маму перейти на смесь при первых проблемах с естественным кормлением.

«Бутылочку и смесь приобретаем в том случае, когда есть диагностированные проблемы с лактацией и доктор сказал, что нужно перейти на искусственное вскармливание», — отметила Петренко.

5. Детские весы

Они также бесполезны. Ребёнок каждый месяц посещает врача-педиатра, соответственно, там его и взвешивают.

6. Пустышка

По мнению педиатра, соска также не является предметом первой необходимости. К тому же она может нарушить режим кормления. Если острой необходимости в пустышке нет, давать её ребёнку не стоит. Когда малыш заплакал, предлагаем грудь, а не соску, обратила внимание врач.

7. Присыпка

Это изделие прошлого. Более того, сейчас ведутся дискуссии о её безопасности. Мелкие частицы присыпки могут усилить раздражение нежной кожи малыша. Кроме того, ребёнок может случайно вдохнуть порошок, что нехорошо для его лёгких.

8. Обувь

Пока малыш не начал ходить, никакая обувь не нужна, смысла в ней нет. Не стоит надевать ботиночки даже с декоративной целью. Достаточно будет обычных носочков.

9. Ходунки детям до года

«Моя бы воля, я бы запретила продажу ходунков. Когда ребёнок начинает ползать или ходить, это изделие не нужно!» — прокомментировала педиатр.

По словам доктора, малыши потом долго боятся делать первые шаги самостоятельно, так как быстро привыкают к опоре вокруг себя. К тому же мышечный каркас крохи часто бывает не готов к вертикальному положению. Ходунки в этом случае только вредят.

10. Манеж