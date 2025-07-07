В Госдуму внесли законопроект о повышении пошлин за получение водительских прав

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается повысить госпошлины за юридически значимые действия, связанные с госрегистрацией транспортных средств, в частности получение водительского удостоверения. Документ размещен в электронной базе палаты 7 июля.

Изменения предлагается внести в статью 333.33 части второй Налогового кодекса РФ.

Согласно законопроекту, госпошлина за выдачу государственных регистрационных знаков на автомобили, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность, будет увеличена с 2000 до 3000 рублей; за выдачу паспорта транспортного средства, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, — с 800 до 1200 рублей; за выдачу государственных регистрационных знаков на прицепы и мототранспортные средства, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность, — с 1500 до 2250 рублей; за внесение изменений в паспорт транспортного средства — с 350 до 525 рублей;

Также предлагается поднять пошлину за выдачу государственных регистрационных знаков транспортных средств «Транзит», в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность:

— изготавливаемых из расходных материалов на металлической основе, на автомобили — с 1600 до 2400 рублей;

— изготавливаемых из расходных материалов на бумажной основе — с 200 до 300 рублей;

За выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС), в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность: на бумаге — с 500 до 1500 рублей; на пластике нового поколения — с 1500 до 4500 рублей.

За выдачу национального водительского удостоверения, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность: старого образца — с 2000 до 4000 рублей; нового образца — с 3000 до 6000 рублей. За выдачу международного водительского удостоверения, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность — с 1600 до 3200 рублей;

За выдачу свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, — с 1500 до 4500 рублей. За выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, — с 1000 до 3000 рублей.

За выдачу свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, — с 1500 до 2250 рублей, за продление срока действия свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов — с 1000 до 1500 рублей.

В кабмине указали, что данные предложения обусловлены тем, что госпошлины за оказание услуг, связанных с регистрационными и иными учетами транспортных средств, и выдачу водительских удостоверений были установлены в 2014 году и с того момента не менялись.

Помимо этого, законопроектом устанавливается госпошлина в размере 15 тысяч рублей за выдачу заключения о соответствии учебно-материальной базы автошколы требованиям, установленным МВД. Это необходимо для повышения ответственности образовательных учреждений за содержание учебно-материальной базы и покрытия издержек государства на проведение контрольных мероприятий.