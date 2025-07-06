Актриса рассказала, как заинтересовать детей просмотром фильма

Актриса Оксана Сташенко рассказала, как заинтересовать детей просмотром фильма
Актриса Оксана Сташенко рассказала, как заинтересовать детей просмотром фильма. Об этом стало известно «Страстям».
Заслуженная артистка РФ Оксана Сташенко раскрыла секрет, как привлечь детей к просмотру фильмов. По словам знаменитости, прежде всего в кино нужно встать на сторону ребенка.
«Нужно просто довериться ребёнку. Каждый человек внутри — это ребёнок. Когда я пишу свои фильмы, я сразу представляю, кто из актёров будет играть ту или иную роль», — рассказала она.
Кроме того, по словам Сташенко необходимо снимать фильмы, в которых не будет злых персонажей и повсеместной жестокости.
«И это говорят зрители, которые встают, аплодируют и удивляются: неужели мы увидели фильм, в котором нет отрицательных героев, но при этом есть конфликт? Здесь люди с человеческим достоинством проходят испытания и находят ответы. Оказывается, можно снимать кино без драк, убийств и обид», — добавила она.
Актриса также поздравила всех с юбилеем фестиваля «В кругу семьи», который организовывают при поддержке Госкорпорации «Ростех» и Министерства культуры.
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