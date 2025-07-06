В Госдуме ответили, вернутся ли в России к советской школьной форме

Такого в России не планируется, но стиль одежды учащихся будет серьёзным, сообщила первый зампред комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«ГОСТ ничего общего с единой школьной формой не имеет, кроме того, что мы говорим о требованиях к качеству ткани. По поводу того, надо ли нам вернуться в прошлый век, когда все мальчики ходили в синих костюмах, а девочки в коричневых платьях, я думаю, что, скорее всего, такой унификации, конечно, не будет», — сказала ТАСС парламентарий, комментируя появление ГОСТа на школьную одежду.

3 сентября в России вступит в силу стандарт для школьной формы. Ужесточаются требования к свойствам ткани, а также перечислены основные предметы одежды. Норматив не предъявляет требования к дизайну.