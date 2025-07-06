В профсоюзе учителей описали «удачную» обложку учебников по истории

Член Совета профсоюза «Учитель» Дмитрий Казаков в эфире НСН подчеркнул, что обложки учебников по истории не должны быть слишком яркими, но должны заинтересовывать учеников.

На обложке учебника по истории России для 11-х классов следует изображать основные события ХХ века, например, времен Великой Отечественной войны или распада СССР, но в первую очередь рисунок должен быть ориентирован на детей. Об этом в беседе с НСН заявил член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский объяснил, что для обложки нового учебника по истории для 11-х классов в России выбрали изображение стыковки космических кораблей «Союз» и «Аполлон» на фоне Суперкубка по хоккею матча СССР-Канада, потому что история показывает, что РФ всегда выступала за сотрудничество, а любые битвы — только в спорте. При этом Казаков подчеркнул, что обложка учебника должна быть в первую очередь ориентирована на детей.

«Хорошо бы, если бы битвы, действительно, были только спортивными. На мой взгляд, обложка учебника по истории не должна быть слишком яркой. Обложка должна показывать, о чем учебник. Важно заинтересовать ученика. Ко всем компонентам оформления учебника нужно подходить очень серьезно. Не только к содержанию написанного, но и к иллюстрациям, обложке. В первую очередь обложка должна быть ориентирована на детей», - отметил он.

Член профсоюза также порекомендовал, какие именно события следует указывать на обложках учебников по истории России для 11-х классов.

«Нужно заострить внимание на важных событиях ХХ века: на революции, Великой Отечественной войне, послевоенном времени, восстановлении, полете в космос, распаде Советского Союза. Если мы говорим об истории России. То есть действительно сложно создать удачный коллаж. Учебники бывали разные. Не всегда удачные», - заключил собеседник НСН.

Ранее Дмитрий Казаков в интервью Тelegram-каналу «Радиоточка НСН» выступил против экспериментов в современной образовательной системе России и напомнил, что в российских школах существует разная система оценивания.