Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким разработала законопроект о запрете добавлять любые ароматизаторы в жидкости для вейпов. Документ есть в распоряжении ТАСС.

"Законопроектом предлагается установить прямой запрет на использование при изготовлении никотиносодержащей и безникотиновой жидкостей веществ, которые повышают привлекательность такой продукции, в том числе ароматизаторов пищевых и (или) добавок, усиливающих никотиновую зависимость, перечень которых в обязательном порядке должен быть установлен правительством РФ", - говорится в пояснительной записке.

По словам авторов законопроекта, в настоящее время возникает объективная необходимость снижения потребления никотиносодержащей и безникотиновой жидкостей и использования электронных средств доставки никотина. Как отмечается в пояснительной записке, число потребителей электронных сигарет в России достигло уже 10,5 млн человек, доля потребителей вейпов и систем нагревания табака среди курильщиков составила 17,5%, а количество пользователей электронных устройств для курения за пять лет возросло в 46 раз.

"Кроме того, использование электронных устройств для курения несет и иную опасность для здоровья населения. В последнее время участились инциденты, когда в руках подростков и совершеннолетних граждан взрываются вейпы и электронные сигареты, в результате чего они получают травмы лица и ожоги рук. Нередко электронные сигареты становятся причиной пожаров", - подчеркивают депутаты.

По словам Слуцкого, ЛДПР выступает за полный запрет использования ароматизаторов и других добавок при изготовлении никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей, пока не будет в принципе установлен полный запрет на вейпы и электронные сигареты.