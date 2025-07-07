Жительница Подмосковья родила 11-го ребенка в 36 лет

В Московском областном перинатальном центре врачи помогли 36-летней женщине стать мамой в одиннадцатый раз. Об этом в понедельник, 7 июля, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

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«Врачи Московского областного перинатального центра помогли появиться на свет 11-му ребенку в семье жительницы Балашихи. Мальчик весом 3 килограмма 70 граммов и ростом 50 сантиметров назвали Иваном. На протяжении всей беременности медики внимательно следили за состоянием пациентки. Благодаря их профессиональной поддержке роды прошли благополучно», — говорится в сообщении.

Там уточнили, что пациентка с юности мечтала о большой семье. Вместе с мужем она воспитывает одиннадцать детей — семь дочерей и четырех сыновей.

По словам акушера-гинеколога Татьяны Павлычевой, беременность прошла благополучно, роды были естественными и без осложнений. Врач отметила, что женщина рожала в этом центре уже в девятый раз, и медики рады, что пациентки возвращаются и доверяют им здоровье своих детей. Мама и малыш чувствуют себя хорошо и выписаны домой.

В России с начала текущего года на свет появилось более одного миллиона детей.