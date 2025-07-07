Специалисты ответили, сколько стоит собрать ребенка в летний лагерь

Специалисты интернет-сервиса «Авито» объяснили, сколько можно сэкономить, если покупать вещи в ресейле.

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Основное, что требуется ребенку в летний лагерь, – это футболки, шорты, кофта и джинсы (на случай прохладной погоды). Из обуви – кроссовки или кеды, а также тапочки и сандалии. В среднем такой набор в ресейле родителям обойдется ориентировочно в 3600 рублей, а новый – около 4600 рублей.

Кроме того, детские лагеря трудно представить без моря, озера или бассейна, а значит, ребенку будут нужны купальные принадлежности. За год продажи купальников почти не изменились, а вот надувных кругов и нарукавников – выросли на 80% и 61% соответственно. В ресейле такой набор выйдет 2400 рублей, новый – 4000 рублей.

Не забудьте также положить ребенку с собой кепку или панамку, защищающие от солнца, и рюкзак. Новый набор из рюкзака и головного убора в среднем будет стоить 2800 рублей, в ресейле – 800 рублей.

Таким образом, волгоградским родителям, для того чтобы собрать ребенка в лагерь, необходимо выделить около 11 400 рублей на новые вещи и 6800 рублей, если приобретать все в ресейле.