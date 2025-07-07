Хирург ответил, как гаджеты влияют на детскую осанку

Частое использование смартфона может привести к искривлению позвоночника.

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Об этом завотделением хирургии позвоночника главного госпиталя Бурденко Рамис Асланов рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Самое распространённое нарушение осанки — это постурально-функциональный кифоз. С гаджетами постоянно залипают в телефонах, спина становится круглой, со временем это приводит к серьёзным нарушениям. Но это функциональный кифоз. Слово "функционально" означает то, что когда ребёнок ложится, у него этот кифоз проходит. Но при этом, если длительно вести такой неправильный образ жизни, во время учебного процесса не сидеть правильно, не соблюдать все элементарные требования, которые соблюдались нами ещё во время школьной скамейки, то могут быть последствия для здоровья».

Ранее остеопат Владимир Белаш рассказал, что универсальной позы для сна не существует. Важно ориентироваться на личный комфорт.

Людям с избыточной массой тела не рекомендуется отдыхать на спине, отметил специалист.