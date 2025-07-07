Назвал главный тренд ЕГЭ 2025 года

На ЕГЭ-2025 виден устойчивый тренд: рост участников, выбравших естественно-научные направления. Об этом заявил в понедельник министр просвещения Сергей Кравцов, подводя итоги основного периода ЕГЭ.

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«На ЕГЭ в этом году видим, что удалось переломить тенденцию, когда большинство выпускников выбирали предметы, для поступления на юристов и экономистов. Это важные профессии, но сегодня нам нужны и другие специалисты, — отметил Кравцов. — Поэтому рост участников выбравших физику, химию и другие предметы естественно-научного цикла очень радует. Это важно для технологического лидерства страны».

Кравцов рассказал также, что ведомство работает над новой системой оплаты труда учителей, созданы единые образовательные программы, идет работа с отстающими учениками, возрождены методические службы.