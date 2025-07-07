Названо число получивших 300 баллов на ЕГЭ

6,8 тысячи человек сдали Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 100 баллов, при этом 13 участников получили 300 баллов. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции, посвященной предварительным итогам кампании ЕГЭ 2025 года.

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«В целом результаты [ЕГЭ] не демонстрируют ни резкого падения, ни взлета по сравнению с предыдущими годами. В этом году у нас 6 820 участников получили 100-балльные результаты, 331 человек получили 200 баллов, 13 человек получили 300 баллов и у нас есть участница, которая получила 400 баллов», — сказал он.

Музаев добавил, что основной тенденцией ЕГЭ 2025 года является увеличение числа сдающих экзамен по естественным научным предметам. Еще одна тенденция - увеличение участников экзаменов с результатами от 60 тестовых баллов.