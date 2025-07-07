Рособрнадзор: 6,8 тыс. участников ЕГЭ получили 100 баллов на экзамене

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6,8 тысячи человек сдали Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 100 баллов, при этом 13 участников получили 300 баллов. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции, посвященной предварительным итогам кампании ЕГЭ 2025 года.

Названо число получивших 300 баллов на ЕГЭ
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«В целом результаты [ЕГЭ] не демонстрируют ни резкого падения, ни взлета по сравнению с предыдущими годами. В этом году у нас 6 820 участников получили 100-балльные результаты, 331 человек получили 200 баллов, 13 человек получили 300 баллов и у нас есть участница, которая получила 400 баллов», — сказал он.

Музаев добавил, что основной тенденцией ЕГЭ 2025 года является увеличение числа сдающих экзамен по естественным научным предметам. Еще одна тенденция - увеличение участников экзаменов с результатами от 60 тестовых баллов.

«Почему 60 тестовых баллов и выше? Все вузовское сообщество, неважно, это гуманитарное направление или естественно научное, говорит о том, что ученик, который имеет 60 плюс баллов, - это крепкий студент, как правило, до конца доучивается, не имеет проблем на сессиях, получает диплом и в будущем становится хорошим специалистом», — заключил глава Рособранадзора.