Кравцов сообщил, когда история станет обязательным предметом на ЕГЭ

В ближайшие два года история не станет обязательным предметом на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) для поступления в гуманитарные вузы. Об этом в понедельник, 7 июля, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».

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«Скорее всего, в течение ближайших двух учебных годов останется (для сдачи ЕГЭ по выбору — прим. "ВМ") предмет обществознание и история, чтобы школьники, которые готовятся к сдаче этих предметов, спокойно могли готовиться», — передает слова министра РИА Новости.

Ранее на встрече президента РФ Владимира Путина с авторами учебников истории ректор МГИМО Анатолий Торкунов предложил сделать ЕГЭ по истории обязательным для поступления в гуманитарные вузы. Путин одобрил эту инициативу.

Глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев сообщил, что 13 выпускников смогли набрать 300 баллов за три предмета на ЕГЭ. Всего в стране 100 баллов за экзамен получили 6,8 тысячи человек.