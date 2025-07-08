Почему зумеры продлили детство до 25 лет

Выпил лишнего на вечеринке, опоздал на работу или нагрубил соседу. Вполне может быть, что во всем этом виноват не сам человек, а его несформированные лобные доли. Во всяком случае, в этом уверены многие зумеры, которые как раз проходят волнующий период перехода к взрослой жизни и познают все ее плюсы и минусы. Может ли незрелый мозг вопреки воле человека влиять на его поступки и поведение или это всего лишь отговорка, позволяющая продлить детство еще на несколько лет? В этих вопросах разбиралась «Лента.ру».

25 — новые 18

Зумеры, то есть люди, рожденные с середины 1990-х годов до начала 2010-х, уверены, что до 25 лет о взрослении в полном смысле этого слова не может быть и речи. Причина в том, что лобные доли мозга продолжают формироваться до 25, а то и до 30 лет. Это утверждение так понравилось некоторым представителям поколения Z, что на него стали списывать поступки и решения буквально во всех сферах жизни: романтические отношения, карьера, учеба, музыкальный вкус и выбор одежды. «Подождать, пока сформируются лобные доли, или быть счастливой и набить татуировку как у Джинкс?» — сомневается пользовательница соцсетей, спрашивая совета у подписчиков.

Многие считают, что их жизнь изменится кардинально, когда лобные доли наконец созреют, а их поведение, взгляды и характер уже не будут прежними

«Я чувствую, как заканчивают формироваться лобные доли», — уверяет другая пользовательница. «Кажется, у меня развились лобные доли и во мне проснулось отвращение ко всему, что радовало в студенческие времена — мода, музыка, стиль жизни и прочее. Постарела», — сокрушается другая. Для некоторых переход во взрослую жизнь становится настоящей трагедией: «У меня окончательно сформировались лобные доли, и теперь мне все время грустно», — жалуются они.

За что отвечают лобные доли

Каждое полушарие головного мозга имеет четыре доли. Самые большие из них — лобные — расположены прямо за лобной костью. Их еще называют прифронтовой корой. Они отвечают за множество разных функций.

Произвольные движения противоположной части тела. Последовательность сложных или многоэтапных действий. Например, лобные доли помогают правильно заварить чай или одеться. Речь и язык. За это отвечает доминантная доля, то есть левая у правшей и правая у левшей. Внимание и концентрация. Рабочая память. Она включает обработку недавно полученной информации. Рассуждения и суждения. Организация и планирование. Решение проблем. Регулирование эмоций и настроения, а также умение распознавать эмоции других. Мотивация, в том числе оценка вознаграждений, удовольствия и счастья. Контроль импульсов. Контроль социального поведения.

Жалобы зумеров на то, что к 25 годам они разлюбили то, что им нравилось в более юном возрасте, хоть и звучат эмоционально, но имеют под собой научную базу. Как рассказала «Ленте.ру» врач-невролог клиники «Евроонко» Елена Жураковская, участки коры лобных долей действительно влияют на поведение человека.

«Если повредить эти области, возникают поведенческие нарушения, которые иначе называют "лобная психика" или "лобное поведение". Еще одно доказательство: в психиатрии ранее широко использовали лоботомию, при которой разрушались лобные доли. После процедуры значительно менялась психика и поведение человека», — говорит врач.

21 год возраст полного формирования головного мозга и других отделов нервной системы

Правдой является и то, что для окончательной «настройки» функций головного мозга требуется не один год. По словам невролога, лобные доли формируются еще в утробе матери, но некоторые структурные процессы продолжаются в детском и подростковом возрасте. Однако что бы ни говорили пользователи соцсетей, ощутить напрямую фазы развития мозга невозможно.

Человек с ломом в лобной доле

До сих пор о функциях лобных долей известно далеко не все, но информации могло быть еще меньше, если бы не несчастный случай, произошедший с американцем Финеасом Гейджем. 13 сентября 1848 года 25-летний Гейдж был на работе и руководил бригадой, которая прокладывала железнодорожный туннель через гору. Дело было уже к вечеру, когда Гейдж принялся утрамбовывать в горной породе порох, заложенный туда для подрыва. По какой-то причине помощник Финеаса не засыпал поверх пороха песок. Это привело к тому, что, когда Гейдж прикоснулся металлическим ломом к пороху, возникла искра, в следующую секунду прогремел взрыв и он упал.

Когда другие рабочие подошли к Гейджу, оказалось, что лом для утрамбовки пороха насквозь пронзил его череп. Металлический штырь весом 6 килограммов и диаметром 3,2 сантиметра вошел над левой скулой и, пробив лобную кость, вышел через верхнюю часть черепа

Лом, пробивший его череп насквозь подобно копью, приземлился только через 25 метров. К удивлению свидетелей, Финеас хоть и сотрясался от боли, но был жив и даже не потерял сознание. Его погрузили в телегу и отвезли в гостиницу, где он жил.

Врач Эдвард Х. Уильямс, который первым пришел ему на помощь, вспоминает, что нашел Гейджа сидящим в кресле. Через отверстие в его черепе можно было видеть пульсирующий мозг, тем не менее сознание Гейджа было ясным. Он в деталях поведал о случившемся с ним. Правда, доктор не поверил ни слову из этого рассказа.

Вскоре к Уильямсу присоединился еще один врач — бывший военный хирург Джон Мартин Харлоу. Он прооперировал пострадавшего, убрал из раны мелкие кости и мозговое вещество, выступающее над отверстием. Позже ученые выяснили, что Гейдж в тот день потерял примерно 11 процентов лобной доли левого полушария мозга.

Шансов выжить у Гейджа было немного. Во-первых, в то время о работе мозга знали очень мало. Во-вторых, антибиотики еще не изобрели, поэтому от инфекций пациенту давали слабительное. Тем не менее врачам удалось каким-то невероятным образом выходить и спасти необычного пациента. И тут началось самое интересное. У Финеаса полностью поменялся характер. Позже его друзья говорили, что он стал совсем другим человеком.

Первые признаки начались через два дня после операции. Харлоу в своих записях отметил, что Гейдж внезапно потерял контроль над разумом и впал в безумие. Правда, через несколько дней он пришел в себя и снова стал узнавать друзей и родных

Увидевшись с Гейджем через год, Харлоу вновь сделал тревожную запись. Он писал, что физически пациента можно считать здоровым, если не брать в расчет потерю зрения и частичный паралич левой стороны тела, но эмоциональное состояние его вызывало беспокойство. Гейдж был в депрессии, его преследовало непонятное ощущение в голове, которое он не мог описать. Харлоу утверждал, что умственные способности ранее предприимчивого и сообразительного человека кардинально изменились.

Впрочем, скорее всего, эти изменения были временными. Во всяком случае, врач, который наблюдал Гейджа впоследствии, ничего подобного не заметил. Напротив, он отмечал, что пациент успешно справляется с обязанностями на новом месте работы. После несчастного случая он ушел с железной дороги и стал конюхом. Его настолько высоко ценили, что предложили ему отправиться в Чили, где открывалось новое предприятие компании. Там Гейдж должен был управлять дилижансом, а это требовало физической выносливости и умения находить общий язык с клиентами.

После взрыва и чудесного спасения Гейдж прожил еще 12 лет. Его история вошла в учебники и теперь знакома каждому неврологу. Она показала, что, во-первых, лобные доли влияют на поведение человека, а во-вторых, даже при значительных поражениях мозг способен к восстановлению.

Во всем виноваты лобные доли?

Хотя префронтальная кора действительно влияет на поведение, этот процесс намного сложнее, чем кажется. Поэтому обвинять лобные доли во всех промахах человека некорректно. Клинический психолог Екатерина Макарова в беседе с «Лентой.ру» рассказала, что есть две противоположенные точки зрения, объясняющие поступки человека.

Первая — так называемый экстернальный подход. Он подразумевает, что поведение зависит от внешних факторов: лобных долей, погоды, ситуации на фондовом рынке, курса биткоина и так далее. Сторонники второго подхода — интерналисты — уверяют, что все действия подвластны воле человека, и, следовательно, его возможности безграничны.

«Физиологические данные о функции лобных долей объединяют оба подхода», — отметила психолог.

Например, когда подросток бунтует, он не хочет и не может делать лишних усилий, выходить из зоны комфорта, отвечать за последствия своих действий. Возможно, он боится или испытывает эмоциональную боль. Взрослый же человек, попав в аналогичную ситуацию, просто трезво оценит свои силы и либо сделает то, что от него требуется, либо не сделает, понимая все риски.

«Зрелость лобных долей, отвечающих за когнитивные навыки, такие как планирование, принятие долгосрочных решений, последовательные действия, достигает своего апогея в 25 лет», — Екатерина Макарова, клинический психолог.

Макарова добавила, что сильные отклонения могут быть опасными. Например, слишком рано повзрослевшие дети, скорее всего, пережили какой-то травмирующий опыт. Неправильна и такая линия поведения, когда взрослый по паспорту человек остается инфантильным и не в состоянии брать на себя ответственность, подчеркнула специалистка.

По словам психолога, чтобы учиться принимать взвешенные решения, не нужно ждать 25 лет. В этом возрасте какие-то промахи можно списать на эмоциональную незрелость, тем не менее будет полезно тренировать свою взрослость

Чтобы научиться быть ответственным, она предложила провести мысленный эксперимент. Каждый раз, когда что-то случается, искать причину произошедшего в себе. «Например: "Я сегодня опоздал, потому что засиделся вчера допоздна и мне нужно было восстановить сон"; или "Я хотел, чтобы мне отказали в вакансии, так как не готов к графику пять на два". И так далее», — дала совет психолог.

Она подчеркнула, что увлекаться таким упражнением и делать его постоянно не стоит. Однако практикуемое изредка оно поможет взглянуть на вещи под другим углом и научит заранее просчитывать возможные результаты поступков.