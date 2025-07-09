ИИ помогал выявлять подозрительные работы на ЕГЭ

Рособрнадзор сообщил о выявлении 65 работ на ЕГЭ, где почерк отличается от образцов в других экзаменационных документах. Проверка проводилась с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ), анализирующего особенности письма.

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По данным ведомства, все подозрительные случаи уже переданы в региональные органы исполнительной власти для дальнейшего разбирательства. В 2024 году аналогичная система обнаружила 39 таких работ.

Помимо анализа почерка, с 2020 года Рособрнадзор применяет искусственный интеллект для мониторинга нарушений во время экзаменов. Нейросеть с технологией машинного зрения обрабатывает видеозаписи из пунктов проведения ЕГЭ. В текущем году система отметила 803 потенциальных нарушения, которые затем подтвердили модераторы, сообщили в ведомстве.