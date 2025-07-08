Сколько родителей выпускников 2025 года довольны результатами ЕГЭ

Почти половина родителей выпускников, поступающих в вуз в 2025 году, положительно оценили результаты ЕГЭ своих детей. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"В этом году 42% родителей выпускников, планирующих поступление в вуз, довольны результатами ЕГЭ своих детей, тогда как 35% - нет. Годом ранее эти показатели составляли 38% и 34% соответственно", - говорится в результатах опроса.

Аналитики также отметили, что 22% родителей положительно оценивают систему ЕГЭ, а 71% - отрицательно. Поддержка выше среди тех, кто доволен результатами своих детей (26% против 20%). За отмену ЕГЭ чаще выступают родители, неудовлетворенные результатами экзамена (77% против 63%).