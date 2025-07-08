ЕГЭ под вопросом: стобалльник нашел ошибку и обратился в Рособрнадзор

29-летний тюменский бизнесмен Виктор Медведев, сдающий ЕГЭ ради удовольствия, обнаружил ошибку в задании по обществознанию. Он требует от Рособрнадзора и ФИПИ признать задание некорректным и пересчитать баллы всем выпускникам.

«Я не прошу пересмотреть мою работу. Я доказываю, что само задание составлено с ошибкой», - заявил Медведев редакции 72.RU.

Медведев является восьмикратным стобалльником ЕГЭ. Он утверждает, что ответ противоречит учебникам и научной методологии.

Вопрос о пересчете результатов будет решен в течение месяца.

Ранее сообщалось о том, как трудно поступить в 10-й класс в Челябинске - не смогла даже отличница.

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