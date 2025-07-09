Выяснено, от чего зависит продолжительность плача ребенка

Можно сказать, что это исследование шведских ученых в определенной степени утешит тех родителей, чьи младенцы устраивают в течение суток настоящие сеансы плача. Во многом виновата генетика, и тут уж ничего не поделать, утверждают ученые.

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Такой вывод, опубликованный в журнале JCPP Advances, основан на ответах анкеты родителей 1000 близнецов. Чтобы выявить влияние именно генетики, а не среды, исследователи сравнили идентичных (монозиготных) близнецов с разнояйцевыми (дизиготными) близнецами. Выяснилось, что генетика на 50% определяет продолжительность плача детей в возрасте 2 месяцев, а в 5 месяцев зависимость от нее возрастает уже до 70%. Оставшиеся не "генетические" проценты плача объясняются уникальной средой, в которой живет ребенок.