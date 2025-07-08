Педиатр объяснил, как уберечь детей от аномальной жары

Детям в период очень жаркой погоды, которая ожидается в столице в ближайшие дни, следует чаще предлагать питье, одевать в легкую и светлую одежду и избегать дневных прогулок. Об этом ТАСС рассказал главный врач ДГКБ им. З. А. Башляевой, главный педиатр Москвы Исмаил Османов.

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Накануне в столице начал действовать оранжевый уровень погодной опасности, связанный с сильной жарой. Прогнозируется, что он продлится несколько суток. В частности, по данным синоптиков Гидрометцентра РФ, температура воздуха в дневные часы может в мегаполисе достигнуть 30-35 градусов тепла. При этом среднесуточная температура будет выше нормы на 7-9 градусов.

«Малыши особенно уязвимы к перегреву и обезвоживанию. Чаще предлагайте ребенку питье - не соки или сладкие напитки, а кипяченую или бутилированную воду, даже если малыш не просит пить. Детям первых трех лет жизни предлагайте пить каждые 20-30 минут, даже в помещении. Грудничков до 6 месяцев на грудном вскармливании чаще прикладывайте к груди, можно предлагать воду между кормлениями», — сказал Османов.

По его словам, гулять с детьми можно, но только в безопасное время: до 10:00 утра и после 18:00 вечера.

«Избегайте выхода в период с 11:00 до 17:00 - в это время солнце особенно агрессивное», — подчеркнул он, добавив, что желательно гулять в тени, выбирать парки, аллеи, беседки, избегая раскаленного асфальта.

Обязательно нужно надевать головной убор - панамку или легкую кепку. При необходимости - наносить на открытые участки кожи ребенка детский солнцезащитный крем SPF 30-50.

Кроме того, Османов рекомендовал в жаркую погоду надевать легкую, светлую, дышащую одежду из натуральных тканей, таких как хлопок, и лен.

«Не кутайте малыша, особенно в коляске - перегрев может наступить быстро. Дома допустимо оставлять ребенка в одном подгузнике или легком боди. На ночь - используйте легкую пижаму, можно без одеяла», — сказал он.

Признаки обезвоживания и перегрева

Османов уточнил, что признаками обезвоживания являются сухие губы, вялость, сонливость. Признаки перегрева - сильная жажда, сухость во рту, головная боль, горячая, влажная кожа, покраснение лица; вялость или наоборот беспокойство; учащенное сердцебиение, частое дыхание, также может быть повышение температуры и рвота.

При признаках перегрева следует увести ребенка в прохладное помещение, уложить горизонтально с приподнятой головой, снять лишнюю одежду, обтереть тело влажной прохладной тканью или устроить прохладную ванну с температурой воды около 36 градусов, но не холодной. Ребенку нужно предлагать воду маленькими порциями. А если состояние не улучшается - немедленно вызвать врача. Высокая температура тела, более 38 градусов, отсутствие потоотделения, спутанность сознания, судороги, потеря сознания требуют срочной медицинской помощи.