Эксперт объяснил, почему нельзя целовать детей в губы

Поцелуи — проявление нежности, в том числе родительской. Однако, по словам психолога Юлии Винокуровой, поцелуями можно нарушить личные границы человека.

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«Здесь очень важно понимание границ. Например, если родитель без спроса целует ребенка в губы или в щеку, обнимает его, разрешает это делать другим, то тут ломаются границы ребенка. Здесь дело не в самом факте поцелуя, а в психологическом посыле — будто границы тела не настолько важны. Это со временем может привести к ощущению смирения: люди могут делать со мной то, что мне не нравится», — объяснила эксперт.

По ее словам, во многих семьях принято проявлять нежность через поцелуи, и это неплохо. Психолог напомнила, что дети до трех лет не идентифицируют себя по половому признаку, поэтому у ребенка нет сексуального контекста, когда родитель целует его в губы. Однако подростки могут воспринять это совсем иначе.

«В этом случае не стоит проявлять такого явного внимания с нарушением границ», — подчеркнула Винокурова в беседе с «Радио 1».

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