Пять простых способов выучить стихотворение с ребенком

Лето для многих детей и их родителей — время, когда нужно не только отдохнуть, но и преодолеть списки литературы, заданные учебным заведением на период каникул. Стихи в таких списках бывают редко, но всё же бывают. Как помочь ребёнку выучить заветные строки? Делимся с вами пятью техниками запоминания, способными облегчить процесс обучения.

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Добавьте к обучению пантомиму. Конец строки и рифму сопроводите особенным жестом — хлопком, складыванием рук в кулак и т. д. Дети хорошо запоминают слова вместе с движениями. Это поможет им иметь прочную ассоциацию на ту или иную строку.

Методика «ниточка». Вам понадобится самая обычная нитка. Прочитайте стихотворение ритмично, а ребёнок под этот же ритм будет наматывать нитку на палец. Сделайте так несколько раз, а потом уберите нитку, позволяя ребёнку повторять движение уже с невидимой «ниткой». И снова движение напомнит ребёнку нужные слова.

Послушайте с ребёнком, как кто-то другой читает стихотворение. Аудио помогает школьнику лучше запомнить текст, стихи можно включать фоном, пока ребёнок делает другие уроки.

Пусть ребёнок рисует, проговаривая строчки. Рисунок поможет ему лучше усвоить материал, главное, чтобы картинка была мысленно связана с текстом и напоминала ребёнку о том, что будет в следующем четверостишье.

Используйте логические связи. Для детей старше попросите пересказать стихотворение «своими словами», периодически переключаясь на рифмованный текст. Со временем пересказ полностью заменится оригиналом.

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