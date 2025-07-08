Хирург объяснил, что может привести к кифозу у детей

Неуверенность ребёнка в себе способна спровоцировать искривление позвоночника.

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Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал завотделением хирургии позвоночника главного госпиталя Бурденко Рамис Асланов.

«Сколиоз — это искривление во фронтальной плоскости, а кифоз, гиперкифоз — это как горб. Вот он в детском, юношеском возрасте может быть. У искривления осанки могут быть и психологические причины, когда человек, ребёнок особенно, в школе он неуверенный, испытывает какую-то вину, стресс, он загружен, постоянно с поникшей головой, сутулится. Всё это приводит тогда к кифозу».

Ранее хирург предупредил о негативном влиянии гаджетов на детскую осанку.