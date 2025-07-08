Анна Кузнецова рассказала о мерах поддержки семей в России

56 законов, направленных на поддержку семей с детьми, были приняты за Год семьи при поддержке "Единой России". Всего за текущий созыв Госдумы было выдвинуто более 100 просемейных инициатив, рассказала в День семьи, любви и верности вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

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«Семья - это основа нашего общества, поэтому крепкая семья - залог сильной и процветающей России, — отметила она, напомнив о желании президента сделать традиционную семью "модным трендом развития страны. — И это задача, которую решаем последовательно».

По ее словам, впереди еще много работы - по развитию мер поддержки молодых и студенческих семей. В регионах надо расширять применение "золотого стандарта" по поддержке многодетных семей.

Уже в 86 регионах реализуется проект "Семья - основа мира", а в планах - новые меры по укреплению традиционных семейных ценностей и повышению благополучия российских семей.