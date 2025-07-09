Как выстроить эмоциональную связь с детьми

Медицинский психолог Российской детской клинической больницы Минздрава России Ксения Дементьева поделилась простыми и эффективными правилами, как наладить эмоциональную связь с ребенком.
- Даже когда малыш неправ, ему важно чувствовать, что он под вашей защитой, что вы - на его стороне.
- Будьте отзывчивыми, сочувствующими и вовлеченными как в жизнь детей, так и в свою.
- Не упрекайте ребенка, когда он расстроен. Ему важно знать, что родитель готов его утешить в любом случае.
- Не сравнивайте с другими детьми. Сравнивать нужно с ним самим в прошлом, в сторону лучших изменений.
- Не говорите ребенку, что вы любите его только тогда, когда он получает хорошие оценки.
- В течение дня старайтесь обсуждать не только школу, отметки и домашние дела. Расспрашивайте про увлечения.
- Исключите критику, направленную на личность ребенка. Дайте понять, что плохие поступки и ошибки не сделают его плохим.
- Не игнорируйте. Лучше сказать, что вы вернетесь к обсуждению позднее.
Также Ксения Дементьева перечислила простые действия, которые помогут:
- обнимайтесь;
- ходите на прогулки;
- развлекайтесь;
- читайте вслух перед сном;
- готовьте вместе.
- Опыт эмоциональной поддержки помогает детям быть более устойчивыми к стрессу и сложным ситуациям. Основа - доступность, отзывчивость и вовлеченность родителей. Полагайтесь на свою интуицию, проявляйте любовь разными способами. Эта близость и теплота станут лучшими спутниками на жизненном пути, - отметила Ксения Дементьева.