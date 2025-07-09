Как выстроить эмоциональную связь с детьми

Медицинский психолог Российской детской клинической больницы Минздрава России Ксения Дементьева поделилась простыми и эффективными правилами, как наладить эмоциональную связь с ребенком.

Даже когда малыш неправ, ему важно чувствовать, что он под вашей защитой, что вы - на его стороне. Будьте отзывчивыми, сочувствующими и вовлеченными как в жизнь детей, так и в свою. Не упрекайте ребенка, когда он расстроен. Ему важно знать, что родитель готов его утешить в любом случае. Не сравнивайте с другими детьми. Сравнивать нужно с ним самим в прошлом, в сторону лучших изменений. Не говорите ребенку, что вы любите его только тогда, когда он получает хорошие оценки. В течение дня старайтесь обсуждать не только школу, отметки и домашние дела. Расспрашивайте про увлечения. Исключите критику, направленную на личность ребенка. Дайте понять, что плохие поступки и ошибки не сделают его плохим. Не игнорируйте. Лучше сказать, что вы вернетесь к обсуждению позднее.

Также Ксения Дементьева перечислила простые действия, которые помогут:

обнимайтесь;

ходите на прогулки;

развлекайтесь;

читайте вслух перед сном;

готовьте вместе.