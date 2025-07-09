Эксперты подвели основные итоги ЕГЭ

Окончательные результаты ЕГЭ-2025 будут известны через несколько дней, когда подсчитают баллы тех, кто пересдавал экзамены 3–4 июля. Однако общая картина уже ясна. Выросло число желающих сдавать профильную математику, физику и информатику. Упал средний балл по русскому языку, как и число стобалльников в целом. Школьники не очень хорошо сдали историю, но ею еще будут заниматься. На экзаменах выявлено много нарушителей, вредоносный контент «вокруг ЕГЭ» вырос до гиперболических размеров.

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Общее количество желающих сдать точные и естественно-научные дисциплины в 2025 году заметно выросло. На физику записалось на 16% больше, чем в прошлом году, на профильную математику — на 11%, прирост сдающих биологию и информатику составил, соответственно, 6%. В целом треть выпускников 2025 года сдавала точные и естественно-научные дисциплины. Пока что по итогу в стране одна четырехсотбалльница, 13 трехсотбалльников, 331 двухсотбалльник. Стобалльников 6800 человек (в прошлом году было 9500).

Средний балл ЕГЭ по русскому языку ожидаемо снизился, упав на три единицы (60,7 балла). В ведомстве сошлись с экспертами во мнении о том, что дело тут в ужесточении критериев оценивания и интерпретации баллов.

Хотя в некоторых регионах, в Татарстане например, жаловались на снижение балла на ЕГЭ по русскому за англицизмы в сочинении. В надзорном ведомстве и аффилированном ФИПИ (институт педагогических измерений готовит задания на ЕГЭ) кивают на все те же новые критерии. Мол, без упоминания в сочинении «комиксов, аниме, манги и компьютерных игр» отдельные школьники растерялись — не смогли аргументировать позицию из-за маленького читательского опыта. «Критерий (оценивания) напоминает о необходимости избегания иностранных слов, если есть достойные эквиваленты в русском», — заметила по этому поводу директор ФИПИ.

Ставшая более популярной профильная математика вызвала в этом году нарекания в Москве, в части Восточной Сибири и в некоторых других регионах из-за сложности части «последних заданий». Пока не ясно, какой процент недовольных рискнул пойти на второй заход и пересдать профмат. Доподлинно известно только общее число выпускников, записавшихся на пересдачу в июле, их 144 тысячи (из 682 тысяч сдающих ЕГЭ в этом году). В прошлом году большинство школьников оказалось довольно ее результатами. Но опасность потерять баллы существует — пересдача аннулирует предыдущий итог ЕГЭ.

Историю и вечно популярное обществознание написали не очень хорошо. По истории средний балл даже немного вырос (но и был невелик, 55,4 против 55,8 в этом году). Обществознание-2025 написали со средним результатом 53,6, на 1,5 балла ниже, чем в прошлом. Обе дисциплины, как известно, подверглись существенным изменениям.

На перспективу приоритет отдан истории, ее планируют сделать профильным предметом для поступления на все гуманитарные специальности. «История Европы и всего мира будет и дальше изучаться, но в контексте ее влияния на развитие России, — говорит министр просвещения РФ Сергей Кравцов. — Предмет будет обязательным для поступления в вузы, но не в ближайшие два года».

Что до обществознания, сокращенного в программе как по годам (ранее ее преподавали с 6-го класса, теперь с 8-го), так и по часам, его будущность на ЕГЭ неизвестна. Курс истории увеличен с 370 часов до 476, по 2–3 урока в неделю.

В целом экзаменационная кампания-2025 оказалась более напряженной и шумной, чем прошлогодняя. Кроме недовольства профматом были технические сбои (английский язык), афронты на рамках металлоискателей, странная рассадка на экзаменах в Москве и Казани, сомнительные задания (история, обществознание), даже попытка «слива», когда вторую часть заданий все по тому же обществознанию разместили в Сети.

С другой стороны, 781 выпускник был пойман за различные нарушения на ЕГЭ. Большая часть нарушителей прятала шпаргалки. Взял с собой телефон на ЕГЭ 261 человек. Но были и более высокотехнологичные варианты: микронаушники, умные часы, умные очки и др.

Но все поползновения самих школьников «сделали» умельцы в Интернете. Представители группы отечественных компаний, специализирующихся на кибербезопасности, отмечают: число вредоносных ресурсов, нацеленных на школьников в период сдачи ЕГЭ, увеличилось на 30% за год. За период с 23 мая по 23 июня они заблокировали 1,6 миллиарда вредоносных ресурсов.

Эта запредельная цифра включает всякие каналы с готовыми ответами на ЕГЭ «по всем предметам» и в каждом регионе, обзвоны через соцсети с предложениями «сдать экзамен вместо вас, нарисовать результат». Срочные вызовы в экспертную комиссию ЕГЭ, ради чего надо продиктовать пароль в родительском аккаунте на госпортале, и Бог весть что еще.

Атака ботов впечатлила даже видавших виды программистов, инженеров по кибербезопасности и сетевых аналитиков. Они пришли к выводу, что «образовательные учреждения стали одной из основных мишеней для киберпреступников» в период сдачи госэкзаменов, в особенности ЕГЭ.

Надо повышать компьютерную грамотность у школьников и их родителей, да и у педсостава школ тоже. Опасная ссылка может крыться даже под видом рекламы каких-нибудь курсов подготовки — это называется «малвертайзинг». Преступники научились филигранно подделывать голоса и даже внешность кого угодно при помощи технологии дипфейков. Кроме того, считают доки IT-безопасности, школьникам необходимо знать азы психологии, чтобы сразу раскусить намерения мошенников.