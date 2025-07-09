Найден метод оценки способностей одаренных детей

Как лучше оценивать способности детей и раскрывать потенциал одаренных школьников? Коллектив ученых из разных стран мира, включая Россию, опубликовал систематический обзор в международном журнале Frontiers in Psychology, где собраны лучшие способы, позволяющие талантливым детям максимально реализовать себя.

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Одаренные дети быстро справляются с задачами, требующими оперативно переключать внимание, открыты новому опыту, мотивированы, обладают высокой самооценкой и развитой вербальной рабочей памятью, которая играет важную роль в понимании речи, чтении и рассуждении. С одной стороны, способные ребята склонны к перфекционизму, а с другой, меньше обеспокоены ошибками, чем другие дети. Есть у одаренных подростков и некоторые особенности работы мозга — при решении легких задач гамма-ритм, который связан с мышлением и анализом информации, относительно низкий, а при выполнении трудных заданий заметно повышается, что позволяет эффективнее расходовать ресурсы. Традиционно одаренность тесно связывали с высокими результатами теста на IQ (intelligence quotient — коэффициент интеллекта). Но современные теории воспринимают ее как многогранное явление — важен не только интеллект, но, например, и личностные качества, мотивация и многие другие факторы.

Авторы новой публикации проанализировали 104 исследования, проведенные учеными из 25 стран, чтобы понять, как выявить когнитивные, физиологические и психологические характеристики одаренных детей и ответить на вопрос: как же измерить одаренность? Всего были обследованы 77 705 детей в возрасте от 5 до 18 лет.

«Одаренные дети лучше решают геометрические задачи, получают высокие оценки, у них развита вербальная рабочая память — способность временно хранить и обрабатывать информацию, связанную со словами, что играет важную роль в понимании речи, чтении и рассуждении», — рассказывает один из авторов статьи, ассистент кафедры педагогики и медицинской психологии Института психолого-социальной работы Сеченовского университета Анастасия Ляшенко.

Быстро способные подростки справляются и с задачами на переключение внимания. Одаренные дети чаще выбирают компромисс между скоростью и точностью, что позволяет им лучше решать сложные задачи.

Также одаренные подростки менее чувствительны к потерям в стратегических играх и склонны придерживаться одной тактики. Дети с выдающимися способностями показывают значительно более высокие баллы по шкале перфекционизма и в то же время более низкую обеспокоенность ошибками, говорится в исследовании.

Уверенности не занимать

Большое внимание исследователи уделили самооценке одаренных детей. Так, показатели самоэффективности, то есть убежденности в способности успешно справляться с определенными задачами и достигать желаемых результатов, у одаренных детей оказались выше, чем у остальных ребят. Правда, не всякая самооценка у способных детей на высоте. Обычно они убеждены в своих академических и математических способностях, своем интеллекте и навыках саморегуляции (умение контролировать эмоции, мысли и действия). А вот в способности справляться с социальными задачами и поддерживать отношения с другими людьми одаренные дети ничем не отличаются от своих сверстников.

Исследователи обнаружили, что одаренные подростки значительно более открыты новому опыту. А вот экстраверсия (общительность и эмоциональность), доброжелательность и добросовестность — это качества, которые дети из обеих групп проявляют в равной мере.

В одаренной группе были более высокие показатели как внутренней мотивации — когда человек выполняет действие из интереса и удовольствия, хочет достичь мастерства и стремится к новым сложным задачам, — так и внешней, заключающейся, например, в поощрении и наказании. Причем мотивация может быть и причиной, и следствием больших способностей, говорится в исследовании.

Пока задачи легкие — мозг не напрягается

Помимо тестирования исследователи опирались на инструментальные замеры активности мозга детей. Их фиксировали с помощью электроэнцефалографии и функциональной магнитно-резонансной томографии. Ученые пришли к любопытному выводу: при выполнении простых задач на рассуждение мощность гамма-ритма (волн мозговой активности, наблюдаемых при решении задач, требующих максимального сосредоточенного внимания) у одаренных подростков была ниже по сравнению с контрольной группой. Однако при переходе к сложным заданиям их мозг демонстрировал резкое усиление гамма-активности — чем сложнее задача, тем выше была синхронизация этих ритмов.

«Это может быть объяснено тем фактом, что одаренные дети легче, чем остальные, справляются с простыми задачами, но для того, чтобы превзойти их в сложных, им необходимо задействовать дополнительные нейронные ресурсы. Это и дает им преимущество в трудоемких когнитивных задачах», — отметила Анастасия Ляшенко.

Учитывая полученные данные, авторы научной статьи отметили, что наиболее эффективен комплексный подход к выявлению одаренности, который выходит за рамки традиционных оценок. Помимо классических тестов на IQ стоит включать в исследование задачи на время реакции, мотивацию, рабочую память, которая тесно связана с интеллектом, и другие. Учитывать можно и оценки учителей, и самооценку учеников.

Такой подход поможет разрабатывать эффективные программы для одаренных детей.

«Развитие одаренных детей предполагает баланс между сложностью и комфортом, где интеллектуальный вызов сочетается с психологической поддержкой. Нужно не забывать о системности мышления — лучше совмещать такие сферы, как математика или физика, например, с искусством. Поощрение интереса в виде углубленного изучения программ также очень важно для таких учеников — им в большей степени, чем сверстникам, нужно детально понимать, как и что работает. С этим могут помочь репетиторы или специальные школы для одаренных детей, где дети смогут применить свои знания, участвуя в олимпиадах, научных проектах и хакатонах», — рассказывает Анастасия Ляшенко.

Эксперт также отмечает, что очень важно обращать внимание на психологическое состояние ребенка, помогать ему ставить достижимые цели, преодолевать неудачи, учить работать с перфекционизмом и поддерживать общение со сверстниками, чтобы он мог социализироваться, а не отделяться от других людей и пропускать важные этапы взросления, сидя за учебниками.