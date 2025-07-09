Предприниматели Москвы приготовили для детей более 600 летних мероприятий

Дети смогут принять участие в более 600 мероприятиях, которые подготовили столичные предприниматели в рамках городского проекта "Лето в Москве", сообщили на портале мэра Москвы и правительства Москвы. Для юных москвичей подготовят мастер-классы, квесты, экскурсии, выступления участники спецпроекта "Время возможностей".

К созданию мероприятий присоединились бизнесмены из разных сфер. Среди них – предприниматели, которые развивают сферы общественного питания, услуг, образования, творчества, торговли, культуры, спорта, гостиничного бизнеса. Дети смогут узнать много нового о программировании в компьютерной академии "Топ", вышивании, лепке и рисовании в мастерской "Футуриум".

Сотрудники "Городской фермы" на ВДНХ проведут для юных москвичей и их родителей мастер-классы по рыбалке. Будут готовы встретить гостей пушистые артисты из Театра кошек Куклачева. Москвичи смогут сфотографироваться с ними и узнать об истории учреждения. Тематические мероприятия организуют в рамках абонемента "Неделя приключений" в летнем клубе "Городские каникулы".

Для предпринимателей сделали проект "Летний бокс". Благодаря ему бизнесмены смогут бесплатно распиарить свои предприятия.

"Мы работаем более полугода, однако еще не все жители района о нас знают. Уверена, что участие в проекте "Время возможностей" поможет нам не только познакомить местных жителей с нашим центром, но и сделать каникулы маленьких горожан еще более насыщенными и интересными", – сказала участница "Времени возможностей" и владелица детского центра "Полиглотики" Ирина Бойко.

Ранее в рамках акции "Домики добра" проекта "Лето в Москве" жители и гости мегаполиса передали больше 4,6 тысячи вещей для участников специальной военной операции, детей и животных в новых регионах. Бойцам послали средства личной гигиены, носки, детям – настольные игры, книги, сладости, а животным – корм и товары для уборки.